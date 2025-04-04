Sustalı Ceylan’ın 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCU KADROSU

ATV’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, Volkan Kocatürk’ün yönetmenliği ve Sevgi Yılmaz’ın senaryosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Dizi, erkek egemen toplumda kendi kimliğini arayan ve hayatını yeniden kurmaya çalışan bir kadının mücadelesini konu alıyor. Başrollerde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün yer aldığı projede, Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen gibi deneyimli oyuncular da bulunuyor.

SUSTALI CEYLAN 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gelişmeleri ATV’nin resmi platformlarından takip edebilirsiniz.

CEYLAN’IN HİKAYESİ VE DÖNÜM NOKTASI

Ceylan, zorla evlendirildiği Necmi’ye oğlu Yusuf için katlanıyor. Gizlice sağlık meslek lisesine giderek mezun olduktan sonra kaçmayı planlıyor. Necmi’nin babası Veysi, ona destek olan tek kişi. Ancak Ferhat’ın ilgisi ve oğlunun organ mafyasının eline düşmesiyle hayatı değişiyor. Ceylan, artık sadece bir anne değil, intikam peşinde koşan bir savaşçıya dönüşüyor.

FERHAT’IN ROLÜ VE CEYLAN’IN MÜCADELESİ

Ferhat, Ceylan’ın güzelliğinden ve cesaretinden etkileniyor. Ceylan’ın zorlu yolculuğunda en büyük destekçisi olacak. Dizi, güçlü kadın teması ve gerilim dolu hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.

SUSTALI CEYLAN’DA YER ALAN DİĞER OYUNCULAR

Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat gibi isimler de dizide önemli roller üstleniyor. Oyuncu kadrosunun gücü, projeye ayrı bir heyecan katıyor.