Sustalı Ceylan’ın Konusu Nedir? Genç Bir Kadının Mücadelesi Ekrana Geliyor. Erkek Egemen Dünyada Kimlik Arayışı Anlatılıyor. Ceylan’ın Hayatı Sıfırdan Kurma Çabası İşleniyor. Oğlu Yusuf İçin Verdiği Savaş Merkezde. ATV’nin Yeni Dizisi Seyirciyle Buluşacak

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Volkan Kocatürk’ün yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Sevgi Yılmaz’ın yazdığı Sustalı Ceylan dizisi, erkek egemen bir toplumda kimlik arayışı içindeki bir kadının mücadelesini konu alıyor. Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün başrollerini paylaştığı yapımda, Celil Nalçakan, Melike Güner ve Evrim Doğan gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

CEYLAN’IN HAYAT MÜCADELESİ VE SIRLARI

22 yaşındaki Ceylan, rızası olmadan evlendirildiği işsiz kocası Necmi’ye, küçük oğlu Yusuf için katlanıyor. Gizlice sağlık meslek lisesine devam eden Ceylan’ın tek destekçisi, Necmi’nin babası Veysi. Ceylan’ın hayattaki tek dayanağı olan oğlu Yusuf ise büyük bir tehlike altında.

BEKRİ’NİN İKİ YÜZLÜ DÜNYASI

Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden birinin sahibi olan Bekri, başarılı bir işadamı ve aile babası görüntüsü altında karanlık işlere bulaşmış bir karakter. 25 yıllık eşi ise ailesini korumak için her şeyi yapabilecek biri. Bekri’nin kulübünde çalışan şarkıcı Dilara ise “öteki kadın” rolünde.

YUSUF’UN TEHLİKELİ DURUMU VE CEYLAN’IN DÖNÜM NOKTASI

Ceylan’ın oğlu Yusuf, babası Necmi yüzünden organ mafyasının eline düşüyor. Bu olay, Ceylan’ın hayatında bir dönüm noktası oluyor. Artık sadece bir anne değil, intikam ateşiyle yanan bir savaşçıya dönüşen Ceylan’a, Ferhat adlı karakter destek oluyor.

OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Sümeyye Aydoğan’ın canlandırdığı Ceylan karakteriyle birlikte, Burak Yörük (Ferhat), Doruk Günaydın (Yusuf), Celil Nalçakan (Bekri), Melike Güner (Bekri’nin eşi) ve Dilara Sümbül (Dilara) gibi oyuncular dizide öne çıkan performanslar sergiliyor. Cezmi Baskın, Gül Onat ve Hasan Küçükçetin gibi usta isimler de projede yer alıyor.