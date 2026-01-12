Susurluk Kazasında Hayatını Kaybedenler Aile Bağlarıyla Şaşırttı

susurluk-kazasinda-hayatini-kaybedenler-aile-baglariyla-sasirtti

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun İstanbul yönünde 2 Ocak’ta gerçekleşen kazada acı bir bilgi gün yüzüne çıktı. Olayda Hafize Karabulut anında yaşamını yitirirken, Hüseyin Karabulut ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve burada hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Hüseyin Karabulut’un, 2009 yılında İstanbul’da katledilen Münevver Karabulut’un amcası olduğu ve babası Süreyya Karabulut’un ağabeyi olduğu belirtildi.

KAZADAN DÜŞÜNDÜREN BAĞLANTILAR

Hüseyin Karabulut ve eşi Hafize Karabulut, Mengen Kayabaşı Köyü Hoşcanlar Mahallesi’nde cenaze namazı sonrasında defnedildi. Bu üzücü olay, ailesel bağların ve geçmiş travmaların bir araya geldiği bir durumu gözler önüne seriyor.

