Susurluk’ta Kaçak Tütün Operasyonu Yapıldı

OPERASYONDA KAÇAK TÜTÜN ÜRÜNLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi. Edinilen verilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda birçok kaçak ürün yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLERİN DETAYLARI

Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler arasında 4 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 116 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 54 bin 20 adet dolu makaron, 19 bin 800 adet bandrollü boş makaron, 1 hassas terazi, 23 kilo 750 gram açık kıyılmış tütün ve 2 kilo 100 gram bandrollü tütün bulunuyor. Yapılan operasyonla ilgili olarak 6 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlemler başlatıldı.