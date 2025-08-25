Susurluk’ta Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebeplerle bir yangın meydana geldi. Yangın, Kırsal Günaydın Mahallesi yakınlarında başladı ve durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ekipler yönlendirildi.

MÜDAHALELER SÜRECEK

Yangının söndürülmesi için gerek havadan helikopter ve uçaklarla, gerekse karadan itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi devam ediyor. Ekiplerin, yangının büyümeden kontrol altına alınması için çabaları sürüyor.