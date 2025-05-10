Susurluk’ta Tır Kaza Yaptı, Cam Kırıldı

TRAFİK AKSAMASIYA NEDEN OLAN KAZA

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, tırın yola devrilmesi sonucunda kırılan cam kola şişeleri trafikte aksamaya yol açtı. Alınan bilgilere göre, M.Ö. idaresindeki 57 ABT 724 plakalı cam şişe yüklü tır, Buzağlık Mahallesi kavşağında A.G.’nin kullandığı 14 ED 019 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZA SONRASI OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonucu tırın üzerindeki çok sayıda cam kola şişesi yola savrulup kırıldı ve bu durum trafiğin aksamasına neden oldu. Olayla ilgili çevredeki vatandaşların bildirimleri üzerine, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından, saat 16.00 sularında temizlenen yol trafiğe açıldı.