Susurluk’ta Trafik Kazası Gerçekleşti

TRAFAK KAZASI MEYDANA GELDİ

Balıkesir-Bursa kara yolu Bursa yönünde, Sultançayır mevkiinde çift taraflı trafik kazası gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, kazada 16 BAS 900 plakalı aracın sürücüsü S.K. ile 41 LG 200 plakalı araçta yolcu olarak bulunan F.M. yaralanıyor.

41 LG 200 plakalı aracın sürücüsü Ş.M.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Olayın hemen ardından ihbar üzerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.