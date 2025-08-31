Haberler

Susurluk’taki Orman Yangını Kontrol Altında

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Yeniköy civarında meydana gelen arazi ve ormanlık alan yangını, hızlı müdahale ile söndürüldü. Olayla ilgili alınan bilgilere göre, yangın henüz tespit edilemeyen sebeplerden dolayı başladı. Karesi ve Altıeylül ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri ile orman yangın söndürme ekipleri, hem karadan hem de havadan yangına müdahale etti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kısa süre içinde kontrol altına alınan yangın, çevreye yayılmadan söndürüldü ve ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangının hangi sebeplerden çıktığının belirlenebilmesi için inceleme süreci başlatıldığı bildirildi.

