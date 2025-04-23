Susuz’da Eşini Öldüren Sanık Gözaltında

SANIK MAHKEMEDE HAZIR BULUNDU

Susuz ilçesinde 7 aylık bebeği bulunan eşini öldüren sanık, “ağırlaştırılmış müebbet hapis” suçlamasıyla yargı önüne çıktı. Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanık Delal Mükyen, ölen Sıla Mükyen’in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Delal Mükyen, savunmasında Sıla ile 1 yıl boyunca görüştüklerini, evlenme kararı aldıklarını ancak kızın ailesinin bu evliliğe karşı çıkmasının ardından kaçmak zorunda kalarak evlendiklerini belirtti.

EVLİLİK VE GEÇİM SORUNLARI

Delal Mükyen, Şubat 2024’te çocuklarının dünyaya geldiğini aktardı. Kayınpederinin İstanbul’da olduğunu, kızı vermek istemediklerini ifade eden Mükyen, “2023 yılında kaçırdım, 2024 Şubat ayında çocuğum dünyaya geldi. Eşimin telefonu kırıldı, maddi sıkıntılardan dolayı yeni telefon alamadım ve aynı telefonu kullanmaya başladık. Eşim farklı uygulamalar yüklediğinde, ‘çocuğun fotoğraflarını düzenliyorum’ dedi. Evliliğimiz sıkıntılı değildi, her şey güzeldi. Olay olduğunda çocuk ağlıyordu, telefonda uğraşıyordu, tartıştık ama tekrar barıştık” şeklinde konuştu.

PIŞMANLIK DOLU BEYANLAR

Olayın ardından çok pişman ve üzgün olduğunu söyleyen Mükyen, “Gece telefonu eşime verdim ve ben uyudum. Sese uyandığımda başka biriyle görüşüyordu, telefon bozuk olduğu için kulaklıkla konuşuyordu. Gördüğümde şaşırdı, kulaklık çıktı ve karşı taraftan küfürler ediliyordu. Sonrasında telefonu kapattıktan sonra, ‘kimle konuşuyorsun?’ diye sorunca ‘sevgilimle’ dedi ve beni iterek hakaret etti. Kendimi kaybettim, silahı elime alarak rastgele ateş ettim. Ambulans çağırdım ama kurtaramadık. Sadece 1 el ateş ettim, keşke kendimi tutsaydım. Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı, keşke burada boşanma davasında olsaydık” ifadelerini kullandı.

TANIK TESTİMONYALARI

Tanık olarak dinlenen Sıla Mükyen’in babası Ulaş Mehrekule, “Zorla kızımı kaçırdı, kapıyı üstüme kilitlediler. Bu adam sürekli silahla eve geliyordu, ‘düşmanım çoktur’ diyordu. Gitsin düşmanını öldürsün, neden kızımı öldürdü?” dedi. Anne Zeynep Mehrekule ise, evliliğe karşı olduklarını ancak kaçırarak evlendiklerini ve olayın kaynağını bilmediğini dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.