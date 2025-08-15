Susuz’da Marketler Denetim Altında

MARKET DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kars’ın Susuz ilçesinde marketlere yönelik bir denetim yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimde ürünlerin son kullanma tarihlerini, raf ve kasa fiyatlarını, hijyen kurallarını ve etiket yönetmeliğine uygunluğu kontrol etti. Bu denetimlerin amacı, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya kolayca ulaşabilmesini sağlamak. Ekipler, bu süreçlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi.

KUSURLU İŞLETMELER UYARILDI

Denetimlerde, belirlenen kurallara uymayan işletmeler çeşitli uyarılar aldı. Susuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bu denetimler, vatandaşlar arasında olumlu bir karşılık buldu. Ayrıca, denetimlerin sürekli olarak sürdürüleceği bilgisi verildi.