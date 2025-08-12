Susuz’da Muhtarlara Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

MUHTARLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Kars’ın Susuz ilçesinde muhtarlar için düzenlenen “Mera Kanunu” ve “Köy Kanunu” bilgilendirme toplantısı, Kaymakam Muhammed Emin Tutal’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Zeki Paşaoğlu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gülten Özşirvan da katıldı. Susuz Kaymakamlığı’nın koordinesinde, Susuz Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımlarıyla hayata geçirilen bu toplantıda, mera ve köy kanunları üzerine kapsamlı bilgi verildi.

TOPLANTIDA ELE ALINDI

Toplantıda, Mera Kanunu ve Köy Kanunu çerçevesinde önemli konular tartışıldı. Mera alanlarının korunması, otlatma planları, kaçak otlatmanın önlenmesi ve ıslah projeleri gibi başlıkların yanı sıra, Köy Kanunu kapsamında da köy yönetimi, muhtarların yetki ve sorumlulukları ile köy bütçesinin kullanılması gibi hususlar masaya yatırıldı. Katılımcılar, bu konuların köy yönetiminin yasal çerçevelerde doğru uygulanabilmesi için ne kadar önemli olduğunu ifade etti.

BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ

Yetkililer, köy idareleri ve üreticilerin hak ve sorumluluklarını daha iyi anlamaları açısından bu tür bilgilendirme çalışmalarının gerekliliğine vurgu yaptı. Toplantının sonunda, katılımcıların fikir alışverişinde bulunarak, daha etkili yönetim ve kullanım için önerilerde bulunması sağlandı. Böylelikle, muhtarların bilinçlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışma önemli bir yol kat etmiş oldu.