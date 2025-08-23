Haberler

Susuz’da Su Depoları Yenileniyor

YENİLENME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kars’ın Susuz ilçesinde, vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sunmak adına su depolarında yenileme faaliyetleri başlatıldı. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen projeyle, ilçenin içme suyu altyapısı modern bir hale getiriliyor. Kaymakam Muhammed Emin Tutal, köylerdeki su depolarının yenileme ve inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Tutal, yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha sağlıklı bir ortamda su sağlanacağını belirtti.

HİJYEN STANDARTLARI ARTIRILIYOR

Susuz’un köylerinde mevcut su depolarının iç kaplamalarının yenilenmesi, fiziki koşulların iyileştirilmesi ve depoların daha hijyenik duruma getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, su kaçaklarının önlenmesi ve su israfının engellenmesi için gerekli tadilatlar da gerçekleştiriliyor. Projelerin tamamlanmasının ardından, vatandaşların daha kaliteli ve güvenli içme suyuna ulaşması mümkün olacak. Yapılan çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi ve depoların tekrar hizmete açılması planlanıyor.

Kaymakam Türker Düğüne Katıldı, Tebrik Etti

Çay ilçesinin Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Vakıf Müdürü Mustafa Akman'ın düğününde yer alarak mutluluk temennilerinde bulundu.
Olay, Dün Akşam Pastanede Gerçekleşti

Antalya'da bir tartışma sırasında, bir pastacı başkanı eski nişanlısına ateş açarken, araya giren bir kadını da vurdu. Olay sonrası aranan kişi, aracında yaşamını yitirmiş halde bulundu.

