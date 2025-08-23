Susuz’da Su Depoları Yenileniyor

YENİLENME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kars’ın Susuz ilçesinde, vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sunmak adına su depolarında yenileme faaliyetleri başlatıldı. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen projeyle, ilçenin içme suyu altyapısı modern bir hale getiriliyor. Kaymakam Muhammed Emin Tutal, köylerdeki su depolarının yenileme ve inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Tutal, yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha sağlıklı bir ortamda su sağlanacağını belirtti.

HİJYEN STANDARTLARI ARTIRILIYOR

Susuz’un köylerinde mevcut su depolarının iç kaplamalarının yenilenmesi, fiziki koşulların iyileştirilmesi ve depoların daha hijyenik duruma getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, su kaçaklarının önlenmesi ve su israfının engellenmesi için gerekli tadilatlar da gerçekleştiriliyor. Projelerin tamamlanmasının ardından, vatandaşların daha kaliteli ve güvenli içme suyuna ulaşması mümkün olacak. Yapılan çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi ve depoların tekrar hizmete açılması planlanıyor.