Susuz Hükümet Konağı İçin Çalışmalar Devam Ediyor

RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Susuz ilçesindeki Yeni Hükümet Konağı restorasyon çalışmaları hızla ilerliyor. Kars’ın Susuz ilçesinde görev yapan Kaymakam Muhammed Emin Tutal, bu önemli proje kapsamında saha incelemeleri gerçekleştirdi. Tutal, inşaat alanında yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

PROJENİN DURUMU VE ZAMANLAMASI GÖRÜŞÜLDÜ

Kaymakam Muhammed Emin Tutal, mevcut projenin durumu ve ilerideki takvimi hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Yapılan incelemede, restorasyon süreci, işleyiş planı ve bu projenin kamu hizmetlerine sağlayacağı katkılar hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.