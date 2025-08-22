Haberler

Susuz Hükümet Konağı İçin Çalışmalar Devam Ediyor

RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Susuz ilçesindeki Yeni Hükümet Konağı restorasyon çalışmaları hızla ilerliyor. Kars’ın Susuz ilçesinde görev yapan Kaymakam Muhammed Emin Tutal, bu önemli proje kapsamında saha incelemeleri gerçekleştirdi. Tutal, inşaat alanında yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

PROJENİN DURUMU VE ZAMANLAMASI GÖRÜŞÜLDÜ

Kaymakam Muhammed Emin Tutal, mevcut projenin durumu ve ilerideki takvimi hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Yapılan incelemede, restorasyon süreci, işleyiş planı ve bu projenin kamu hizmetlerine sağlayacağı katkılar hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Mustafakemalpaşa’da Tarım Sayımı Devam Ediyor

Mustafakemalpaşa'da gerçekleştirilen 2025 Genel Tarım Sayımı'na çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK iş birliğiyle tarımsal veriler toplanıyor.
Gaziosmanpaşa’da Yangın Paniğe Yol Açtı

Gaziosmanpaşa'daki Özel Duygu Hastanesi'nin sistem odasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. Hastalar ve sağlık personeli güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor.

