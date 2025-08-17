Susuz Kaymakamı, Köylere Ziyaret Gerçekleştiriyor

VATANDAŞLARLA YAKINDAN TEMAS

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek yerel halkla bir araya geliyor. Kaymakam Tutal, köyleri daha yakından tanıyor ve vatandaşların taleplerini ile sorunlarını dinleyerek çözüm yolları üretiyor. Kars’ın Susuz ilçesi Kaymakamı, bu kez Kayadibi ve Keçili köylerini ziyaret etti.

İHTİYAÇLARIN GİDERİLMESİ İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Tutal, köylerdeki yürütülen çalışmalar hakkında bilgi edinmiş oldu. Eğitimden sağlığa, altyapıdan tarıma kadar pek çok konuda köylülerin taleplerini dikkate alan Tutal, ihtiyaçların en kısa sürede giderilmesi için ilgili kurumlara talimatlar verdi. Kaymakam, amaçlarının Susuz’un tüm köylerinde yaşam kalitesini artırmak olduğunu ifade etti. Tutal, “Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinliyor, çözüm yollarını birlikte değerlendiriyoruz. Her köyümüz bizim için önemli, hizmetlerimizi eşit bir şekilde ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

MEMNUNİYET VE TEŞEKKÜR SÖZLERİ

Köylüler, Kaymakam Tutal’ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarını yerinde görüp çözüm için gösterdiği gayretten dolayı ona teşekkür etti. Ziyaretleri sırasında Kaymakam Muhammed Emin Tutal, Kaledibi köyünde Taziye Evi, köy ilkokulu ve köy evini; Keçili köyünde ise yapımı süren İmam evi ve köy okulunu inceledi. Kaymakam Tutal’a köy ziyaretlerinde İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Zeki Paşaoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gülten Özşirvan, Kayadibi Köyü Muhtarı Ulaş Çakaz ve Keçili köyü muhtarı Hayrettin Okulmuş da eşlik etti.