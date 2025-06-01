Süt Kalitesi Yetersiz, Alanda Sorunlar Var

ÜLKEDE SÜT TOPLAYAN KİŞİLERİN VE KALİTE KONUSUNDA İLERLEME SAĞLANAMIYOR

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, bu yıl 1 Haziran Dünya Süt Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemizde sütün toplanması ve süt kalitesinde istenilen noktada olmadığımız söylenebilir” dedi. Eroğlu, süt hayvancılığı ve süt üretiminin Türkiye’nin tarım ve hayvancılık sektöründe stratejik önem taşıdığını belirtti. Süt sektörünün gıda güvenliği, sağlıklı beslenme, kırsal kalkınma ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından kritik işlevlere sahip olduğunu ifade etti.

YEM FİYATLARI VE SÜT FİYATLARI ARASINDAKİ DENGE SORUNU

Eroğlu, Türkiye’nin süt üretiminde kendine yeterli bir duruma geldiğini, ancak hâlâ çözülmemiş yapısal sorunların devam ettiğini söyledi. “Yem fiyatları artarken süt fiyatlarında gereken artışın sağlanmaması sektördeki yapısal sorunların derinleşmesine neden olmuştur” diyen Eroğlu, çiğ süt fiyatlarının baskılanarak ürün fiyatlarının kontrol altına alınmaya çalışılmasının sürdürülebilir bir yöntem olmadığını belirtti. Süt tavsiye fiyatlarının, üreticiler başta olmak üzere tüm paydaşların çıkarlarını gözeterek dengeli bir biçimde belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

YEM MALİYETLERİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEHDİTLERİ

Yem giderlerinin hayvancılık maliyetlerinin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturduğunu aktaran Eroğlu, yüksek yem maliyetlerinin üreticilerin kârlılığını olumsuz etkilediğini kaydetti. İklim değişikliğinin ve kuraklığın büyüyen bir tehdit olduğuna dikkat çekti. “Bu bağlamda hayvancılıkta sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Mera alanlarının korunması ve ıslahı yoluyla yem maliyetlerinin düşürülebileceğini de ekledi.

KIRSAL NÜFUS AZALMASI VE TALEP ARTIŞI

Eroğlu, kırsal nüfusun azalmasıyla birlikte süte olan talebin artmakta olduğunu da belirtti. “Özellikle şehir çevresinde üretimin desteklenmesi, üreticilerin şehirlerin sosyal imkanlarına ulaşmalarını sağlamalı, genç ve kadın üreticilere destek devam etmelidir” dedi.

ÜRETİMDEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Eroğlu, sütün miktar ve kalitesinin artırılmasının iç tüketim ve ihracat açısından önem taşıdığını vurguladı. Üreticilerin eğitilmesi ve kooperatifleşmenin yaygınlaştırılmasıyla süt toplama sorunlarının aşılabileceğini söyledi. Ayrıca, Et ve Süt Kurumu gibi kuruluşların istikrarlı müdahale ile piyasa istikrarını sağlaması gerektiğini ifade etti. Veteriner hizmetleri ve işletmelerde biyogüvenliğin teşvik edilmesinin, gıda güvenliğini ve üreticilerin refahını artıracağını belirtti. Tüm bu alanlarda sürdürülebilir, kalite ve verimlilik odaklı politikaların uygulanmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.