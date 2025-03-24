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Sütçüler’de Yangın: 2 Katlı Ev Kullanılamaz

İHALE EDİLEN EV YANPALDI

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde bir müstakil ev, çıkan yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, akşam saatlerinde Sütçüler ilçesinin Çandır köyünde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen verilere göre, Mehmet Metin’e ait evde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

ALEVLERLE MÜCADELE

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine varan itfaiye ekipleri, uzun süren çabalar sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen kimse bulunmazken, ev tamamen kullanılamaz duruma geldi. Yangının nedenini araştırmak üzere inceleme başlatıldı.

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