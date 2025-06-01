Sütey Yaylası Bahar Çiçekleriyle Renklendi

SÜTEY YAYLASI BAHARDA RENKLENİYOR

Bitlis’in Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri sınırları içinde bulunan Sütey Yaylası, bahar aylarının gelmesiyle birlikte çiçeklerle süslendi. 2 bin 150 metre rakımda yer alan yayla, sarı düğün çiçeklerinin açmasıyla birlikte büyüleyici bir görüntüye büründü. Zirvesinde yılın dört mevsimi kar eksik olmayan heybetli Süphan Dağı ile birleşen manzara, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için büyük bir çekim merkezi oluşturuyor.

Baharda canlanan Sütey Yaylası, temiz havası, çiçeklerle dolu yayla çayırları ve huzur verici manzarasıyla şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için bir doğal kaçış noktası oluyor. Bölge, doğa yürüyüşleri, kamp ve fotoğrafçılık gibi etkinlikler için son derece uygun olup, her yıl birçok ziyaretçiyi misafir ediyor.

Sütey Yaylası’nı ziyaret eden Cevat Elmastaş, bölgenin doğayla baş başa kalmak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken yerler arasında yer aldığını ifade etti. Elmastaş, “Sütey Yaylası’nda tabiat canlandı. Sarı düğün çiçeklerini Süphan Dağı ile birlikte fotoğrafladık. Gerçekten müthiş bir doğa var, müthiş bir görsellik var,” sözleriyle yaylanın sunduğu güzelliklere dikkat çekti.