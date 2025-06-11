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Sutopu Erkek A Milli Takımı Başardı

SUTOPU ERKEK MİLLİ TAKIMI TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTILAR

Sutopu Erkek A Milli Takımı, tarihi bir başarı elde etti. 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Almanya’yı 17-16’lık skorla yenerek şampiyonaya katılma hakkını kazandılar. Türkiye Sutopu Federasyonu’nun organizasyonuyla ENKA Sutopu Havuzu’nda gerçekleşen turnuvada, alınan 3 galibiyet finallere ulaşmalarını sağladı.

Milliler, daha önceki karşılaşmalarında İsveç’i 30-7, Finlandiya’yı ise 33-6 yenerek toplamda 4 maçın 3’ünü kazanmış oldu. Almanya zaferiyle, Milli Takımın Şubat 2026’da Sırbistan’da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası’na direkt katılma durumu kesinleşti. Ayrıca, kadın milli takımı da kısa bir süre önce final aşamasına katılım hakkını elde etti.

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