Suudlarda panik havası

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketli anlar yaşanıyor. Binaya giren çıkan bir çok takım elbiseli kişiler, basına konuşmadan konsolosluk binasını terk ediyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar yaşandı. Gün boyunca konsolosluk binasına gelip gidenlerin olduğu görüldü.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, 2 Ekim’de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik yaşandı. Gün boyunca konsolosluk binasına gelip gidenlerin olduğu görüldü. Farklı saatlerde konsolosluğa gelen kişiler bir süre içeride kaldıktan sonra konsolosluktan ayrıldı.