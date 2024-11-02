Suudi Arabistan’dan 1 Milyar Euro Teklif!

SUUDİ ARABİSTAN YATIRIM FONUNUN HEDEFİ

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, Suudi Arabistan Yatırım Fonu, Brezilyalı yıldız oyuncuyu kendi liginde görmek istiyor. Bu amaçla büyük bir bütçe ayıran fonun, Ocak ayında Vinicius ile görüşme yapmayı hedeflediği öne sürüldü. Daha önce Suudi Arabistan’dan astronomik bir teklif alan bu yıldız futbolcunun o teklife nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.

REAL MADRİD’İN TEKLİFİNE RED

Son olarak Ballon d’Or ödülünü kazanması beklenen fakat Rodri’nin bu ödülü almasıyla hayal kırıklığı yaşayan Vinicius, Real Madrid’in sözleşme teklifi ile ilgili de kararını verdi. 2027 yılına kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun, takımının sunduğu daha uzun süreli sözleşme teklifini İspanyol basınından Relevo’nun bildirdiğine göre reddettiği kaydedildi. Vinicius Jr.’ın sözleşme durumu, Chelsea, Manchester United ve PSG gibi kulüplerin dikkatini çekiyor. Bu sezon 15 maçta forma giyen Vinicius Jr., 8 gol atıp 7 asist yaptı.