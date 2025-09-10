Suudi Arabistan’dan İsrail’e Tehdit Uyarısı

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, Gazze’de yürüttüğü soykırım hareketleriyle dünya genelinde birçok ülkeyi hedef alıyor. Dün, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas liderlerine yönelik bir saldırı gerçekleştiren İsrail, bu sabah Yemen’i de vurdu. Yemen saldırısının ardından Suudi Arabistan’dan, Arap ülkelerine bir çağrı yapıldı.

A RAP İSLAM ÜLKELERİ HAREKETE GEÇMELİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan Şura Meclisine yaptığı konuşmada, “İşgalci İsrail’in bölgedeki saldırılarını reddediyor ve kınıyoruz. Bunların sonuncusu, Katar devletine yönelik barbarca saldırıdır. Bu saldırı, Arap, İslam ülkeleri ve uluslararası düzeyde harekete geçilmesini gerektirmektedir” şeklinde ifadeler kullandı.

ULUSLARARASI ÖNLEMLER ALINMASI GEREKİYOR

Muhammed bin Selman, “İşgal yönetimini durdurmak ve bölgenin güvenliğini sarsan suç teşkil eden uygulamalarına karşı onu caydırmak için uluslararası önlemler alınmalıdır. Katar devletinin alacağı her türlü kararda yanlarında olacağız ve bunun için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” diye vurguladı.

TUTUMUMUZ NET

Gazze’de yaşayan Filistin halkına yönelik “barbarca saldırıların ve zorla göç ettirme suçlarının” devam etmesini kınayan Veliaht Prens, “Gazze toprakları Filistin toprağıdır ve halkının hakkı sabittir; hiçbir saldırı bu hakkı ellerinden alamaz, hiçbir tehdit bunu geçersiz kılamaz. Tutumumuz nettir: Hakkı korumak ve ihlallerini önlemek için kararlı şekilde çalışmak” dedi.

Suudi Arabistan’ın 2002 yılında başlattığı, iki devletli çözüm perspektifiyle uluslararası alanda hayata geçirdiği Arap Barış Girişiminin, bugün Filistin Devleti’ni kurma yolunda eşsiz bir fırsat sunduğunu belirten Selman, “Suudi Arabistan’ın yoğun çabalarının, Filistin’i tanıyan devlet sayısının artmasını sağladığını” ifade etti. Ayrıca, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen konferansta elde edilen benzersiz desteğin, Arap Barış Girişiminin uygulanması için uluslararası uzlaşıyı güçlendirdiğini de sözlerine ekledi.

İsrail ordusu, önceki gün Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya yönelik hava saldırısında bulunmuştu. Hamas, soykırımdan kurtulan lider kadronun yer almadığını, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye’nin oğlu, dört Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.