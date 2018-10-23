Arabistan’dan Kaşıkçı açıklaması

Arap Bakan, Cemal Kaşıkçı için kapsamlı soruşturma sözü verdi.

Suudi Başkonoslosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yapan Arap Bakan, kapsamlı soruşturma sözü verdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için detaylı bir soruşturma yapılacağı konusunda söz verdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Endonezya Cakarta’da düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda açıklamalarda bulundu. El-Cubeyr Kaşıkçı olayında Suudi Arabistan’ın detaylı bir soruşturma yürütülmesine bağlı kalacaklarını bildirdi. Yaşananlardan sorumlu olanların hak ettikleri cezayı alacaklarını belirten Bakan, Türkiye soruşturmayı yürütmeleri için bir ekibin gönderildiğini belirtti.

TRT