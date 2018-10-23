Arabistan’dan Kaşıkçı açıklaması

Suudi Başkonoslosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yapan Arap Bakan, kapsamlı soruşturma sözü verdi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için detaylı bir soruşturma yapılacağı konusunda söz verdi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Endonezya Cakarta’da düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda açıklamalarda bulundu. El-Cubeyr Kaşıkçı olayında Suudi Arabistan’ın detaylı bir soruşturma yürütülmesine bağlı kalacaklarını bildirdi. Yaşananlardan sorumlu olanların hak ettikleri cezayı alacaklarını belirten Bakan, Türkiye soruşturmayı yürütmeleri için bir ekibin gönderildiğini belirtti.
TRT