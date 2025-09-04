Suudi Arabistan’dan Lewandowski’ye Teklif Redd edildi

DEV TEKLİFİN DETAYLARI

La Liga’nın güçlü ekibi Barcelona’nın Polonyalı yıldız futbolcusu Robert Lewandowski’ye Suudi Arabistan’dan iddialı bir teklif geldi. Suudi Arabistan’dan bir kulübün, Lewandowski’ye yıllık 100 milyon euro değerinde bir maaş önerisinde bulunduğu bildiriliyor. Ancak bu devasa öneri karşısında Lewandowski’nin hızlı bir karar verdiği ve teklifi hemen reddettiği aktarılıyor.

SUUDİ ARABİSTAN YATIRIM FONUDAN AÇIKLAMALAR

Suudi Arabistan Yatırım Fonu’na yakın bir kaynak, Lewandowski’nin bu yaz transfer döneminde Suudi ligine getirilmek istenen önemli isimlerden biri olduğunu ifade etti. Kaynak, “Bu yaz birçok yıldızı transfer etmeyi hedeflediler. Lewandowski, Al Hilal ve Al Nassr’nın transfer planlarına dahil edildi ve transferi için öncelik verildi. Lewandowski’ye alternatif olarak Uruguaylı futbolcu Darwin Nunez düşünülüyordu. 100 milyon euro teklif edildi. Lewandowski teklifi sadece 1 dakika içerisinde reddetti. Bunu kimse tahmin etmiyordu” şeklinde konuştu.

BARCELONA PERFORMANSI

2022 yılından beri Barcelona forması giyen Lewandowski, kulübüyle çıktığı 149 maçta 101 gol ve 20 asist gibi etkileyici bir performans sergiliyor. Bu başarılı istatistikleri ile takımının önemli parçalarından biri haline geldi.