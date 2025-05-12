Suudi Arabistan’ın Net Karı Azaldı

SUUDİ ARABİSTAN PETROL ŞİRKETİ KÂRDA AZALMA GÖSTERİYOR

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco, yılın ilk çeyreğinde düşük petrol fiyatları nedeniyle net kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 azaldığını bildirdi. Şirketin finansal raporuna göre, ocak-mart döneminde Aramco’nun net kârı 26 milyar dolara geriledi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 27,3 milyar dolardı.

KÜRESEL TİCARET DİNAMİKLERİ ETKİLEDİ

Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, bu yılın ilk çeyreğinde küresel ticaret dinamiklerinin ekonomik belirsizliklere yol açarak petrol fiyatlarını etkilediğine dikkat çekti. Bu bağlamda şirketin performansı, Aramco’nun güçlü mali durumunu ve düşük maliyetli operasyonlarının değerini ortaya koyduğunu belirtti. Nasser, “Dalgalı zamanlarda Aramco’nun dayanıklılığı, mali performansımızı ve temettülerimizi destekliyor.” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM STRATEJİLERİ VE HEDEFLER

Nasser, Aramco’nun üretim (upstream), satış ve rafinasyon (downstream) faaliyetleriyle karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik stratejilerini geliştirmeye devam ettiğinin altını çizdi. Hedef ilerlemelerinin 2025’te duyurulan kilometre taşlarıyla kendini göstereceğini belirtti. Bunlar arasında şirketin gaz üretim hedefi, küresel büyüme stratejisi ve karbon yakalama alanındaki başarılar yer alıyor. Ayrıca, Uluslararası referans olarak kabul edilen Brent türü petrolün varil fiyatı yılın ilk üç ayında 81,75 ile 68,23 dolar aralığında işlem görerek yaklaşık yüzde 2,3 değer kaybetti.