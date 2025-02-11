Suudi Arabistan, İsrail Açıklamalarını Kabul Etmedi

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER ELE ALINDI

Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın liderliğinde toplanan kabine, hem bölgesel hem de uluslararası gelişmeleri gündemine aldı. Toplantıya katılanlar, Filistin meselesinin Suudi Arabistan için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. İsrail tarafından yapılan aşırılık yanlısı açıklamaların, kardeş Filistin halkının topraklarından sürülmesiyle ilgili olarak kesin bir biçimde reddedildiği belirtildi. Kalıcı barışın sağlanabilmesi için, iki devletli çözüm yoluyla barış içinde bir arada yaşama ilkesinin kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.

NETANYAHU’NUN SUUDİ ARABİSTAN YORUMU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Şubat’ta Washington’da resmi bir ziyaret sırasında İsrail’in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda Suudi Arabistan’ı hedef aldı. Suudi Arabistan’ın bağımsız bir Filistin devletinin kurulması şartıyla İsrail ile normalleşme talep etmesine ilişkin bir soruya Netanyahu, “Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan’da kurabilirler. Geniş topraklara sahipler” şeklinde bir cevap verdi. Bu açıklamalara Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise sert bir şekilde tepki gösterdi.