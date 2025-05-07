Suudi Arabistan, İsrail’in Gazze’yi Reddetti

İSRAİL’İ REDDETTİ

Suudi Arabistan, İsrail’in Gazze Şeridi ve Filistin topraklarını işgali ve ele geçirmesine dair beyanlarını “kesinlikle” reddettiğini açıkladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, son günlerde İsrailli yetkililerin Gazze’deki soykırımın genişletilmesi, toprakların işgali ve Filistinlilerin güney yönüne zorla göç ettirilmesi konusundaki ifadeleri üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Riyad’ın uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerine karşı tutumunu net bir şekilde ortaya koyduğu belirtildi.

YERLEŞİM BİRİMLERİNE DİKKAT

Suudi Arabistan, Filistin topraklarında yerleşim birimlerinin genişletilmesiyle ilgili her türlü girişimi de reddetti. Ayrıca, İsrail makamlarının uluslararası kararlarla uyma zorunluluğunun önemini vurguladı. Riyad, uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış Girişimi çerçevesinde Filistin meselesinin çözümü konusunda, 1967 sınırlarına dayanan ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını destekleyeceğini teyit etti.

GAZZE’DE İŞGALİN GENİŞLETİLMESİ PLANI

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze’ye yönelik saldırılarının genişletilmesi planını onayladı. Bu plan, Gazze’de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve “tampon bölgelerin” genişletilmesini kapsıyor. Ayrıca, İsrail ordusunun işgali altındaki bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze’nin güneyine göç ettirilmesi de bu planda yer alıyor. Planın kabul edilmesinin ardından, İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze’nin kalıcı olarak işgal edileceğini ifade etti.