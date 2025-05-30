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Suudi Arabistan, Mekke’deki görüntüleri paylaştı

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Suudi Arabistan, Arafat yolculuğuna hazırlık aşamasında Mekke ile Arafat arasındaki kritik noktaların güvenlik kamera görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Ülke yetkilileri, Mekke’nin girişi, Mina’da yer alan “Cemerat” bölgesinde bulunan “büyük, orta ve küçük şeytan” taşlama alanlarıyla ilgili görüntüleri uluslararası basına sundu. Bu görüntüler, hacı adaylarının güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla çekildi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ AYRINTILAR

İkişer dakikalık üç bölümden oluşan video kayıtlarında, Mekke girişi güvenlik kontrol noktası, Mina bölgesi, Müzdelife’den gelen hacı adaylarının şeytan taşlama alanına giriş yapacağı kısım, “Cemerat” bölgesindeki taşlama alanlarının dört katı ve bodrum katı ile birlikte güvenlik ekiplerinin son hazırlıkları ve taşlama alanının çevresindeki bariyerler yer alıyor. Bu görüntüler, hac döneminde güvenlik önlemlerinin ne kadar titizlikle alındığını gözler önüne seriyor.

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