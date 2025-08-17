Suudi Arabistan Prensi İle Toplantı Yapıldı

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Suudi Arabistan Krallığı Prensi Abdulaziz Bin Metab El Suud ile Orfey Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Uğur, Cidde’de birebir bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Orfey Savunma’nın Suudi Arabistan’da yapmayı hedeflediği savunma yatırımları, ortak projeler ve stratejik iş birliği konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Baş başa yapılan bu görüşme sonrasında, iki tarafın heyetleriyle birlikte toplantılar geniş şekilde devam etti.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE ORTAK ÜRETİM

Görüşmelerde savunma sanayii alanında teknoloji transferi, ortak üretim imkanları ve uzun vadeli yatırımlar üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı. Taraflar, bu görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve bölgesel güvenliğe katkı sağlayacak önemli bir aşama olduğuna vurgu yaptı. Orfey Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Uğur, görüşme ile ilgili olarak, “Uluslararası iş birlikteliklerine verdiğimiz önemin ve stratejik adımın hem Türkiye hem de Suudi Arabistan için kalıcı kazanımlar getireceğine inanıyoruz. Bu kapsamda Sayın Prens Abdulaziz Bin Metab’a da bize ve projelerimize gösterdiği ilgi nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Kendisini en kısa sürede ülkemizde ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.