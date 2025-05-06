Suudi Arabistan Sudan’daki Savaşın Durdurulmasını İstiyor

SUDAN’DAKİ SAVAŞIN DURDURULMASI TALEP EDİLİYOR

Suudi Arabistan, Sudan’daki savaşın derhal durdurulmasını istedi ve ülkenin daha fazla yıkıma uğramaması gerektiğini vurguladı. Cidde’de Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Sudan’daki krizin, ülkenin egemenliğine ve birliğine saygı duyarak, Sudanlılar arasında gerçekleşecek siyasi bir çözümle giderilebileceği ifade edildi.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYOR

Bakanlar Kurulu, İsrail’in Suriye üzerindeki saldırılarını kesin bir dille reddetti. Bu tür ihlallerin ve aşırı politikaların devam etmesinin, şiddet ve bölgesel istikrarsızlık risklerini artıracağı belirtildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın çevresine düzenlediği hava saldırısını kınayarak, bu ihlallerin durdurulması için uluslararası bir tavır alınması gerektiğini vurguladı.

SON GELİŞMELER VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

İsrail ordusu, 2 Mayıs gecesi savaş uçaklarıyla Şam ve çevresindeki çeşitli bölgelere saldırılar düzenlemişti. Suriye’nin başkenti Şam’ın yanı sıra Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerindeki birçok noktayı hedef aldığı bildirildi. Ayrıca Sudanlı yetkililer, 15 Nisan 2023’ten beri orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri’nin sorumlu tuttuğu insansız hava araçlarıyla yürütülen saldırılara dair endişelerini dile getirdi. Son olarak, Sivil Havacılık Otoritesi, Port Sudan Havalimanı’na düzenlenen saldırılar nedeniyle uçuşların yerel saatle 17.00’ye kadar askıya alındığını açıkladı.