Suudi Arabistan Suriye’nin Borcunu Ödeyecek

Suudi Arabistan, Suriye’nin Dünya Bankası’na olan 15 milyon dolarlık borcunu ödeme niyetinde olduğu iddia ediliyor. Bu birikmiş borcun kapatılması, Banka’nın Şam’a yeni hibeler sağlamasına olanak tanıyacak. Yönetimin, Suriye’nin borçlarını ödeyerek, bu ülkenin yeniden inşasına ve kamu sektörünün desteklenmesine yönelik yeni hibelerin yolunu açabileceği ifade ediliyor. Eğer bu süreç gerçekleşirse, Riyad yönetimi, Beşar Esad’ın devrilmesinden sonra Suriye’ye sağladığı ilk finansal yardım olarak kaydedilecek. Bu durum, Körfez ülkelerinin Suriye’nin yeniden inşasına destek olma konusunda attığı somut adımları da gösteriyor. Geçtiğimiz dönemde, Katar, Suriyeli memurların maaşlarını ödemeyi önermiş ancak ABD yaptırımları nedeniyle bu planı askıya almıştı.

YENİ HIBELERİN ONAYI İÇİN BORÇ KAPANMALI

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı’ndan bir sözcü, Reuters’a yaptığı açıklamada, iddiayı yalanlamadığını belirtti ancak “resmi bir açıklama olmadan spekülasyonlara dair yorum yapmayacaklarını” ifade etti. Suriye’nin Dünya Bankası’na yaklaşık 15 milyon dolarlık bir borcu bulunuyor. Banka’nın Şam’a yeni hibeleri onaylayabilmesi için bu borcun kapatılması gerekiyor. Fakat, döviz kıtlığı yaşayan Suriye hazinesi bu borcu ödeyebilecek bir durumda değil.

SURİYE’NİN YAPTIRIMLARLA MÜCADELESİ

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Dünya Bankası’ndan bir heyet, Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye ile görüşme gerçekleştirdi. Berniyye, Esad döneminde uygulamaya konulan yaptırımların ülke ekonomisi ve yeniden inşa çabaları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Washington, Ocak ve Mart aylarında Suriye’ye uygulanan bazı yaptırımları geçici olarak hafifletti fakat bu adımın etkisi sınırlı kaldı. Suriye’den üst düzey bir heyetin, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri ile görüşmek üzere bu ay içinde ABD’ye gitmesini bekleniyor. Bu, iç savaş sonrası Suriye hükümet yetkililerinin ABD’ye gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.