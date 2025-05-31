Suudi Arabistan Uyruklu Çocuk Bulundu

SUUDİ ARABİSTAN UYRUKLU ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de, 26 Mayıs günü su içmek isterken düştüğü Haldizen Deresi’nde kaybolan 9 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh’in cansız bedeni, 6. gününde bulundu. Ailesiyle birlikte gezi amaçlı bölgeye giden Alshaikh, derenin kenarından su içmeye çalışırken dengesini kaybedip suya düştü.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEDE GÖREV YAPTI

Olayı gören baba Abdülgani Ramzi Alshaikh, hemen çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak, derenin debisi yüksek ve akıntısı güçlü olduğu için zor anlar yaşadı. Baba, güçlükle kıyıya ulaşmayı başardı. İhbarın ardından jandarma, sağlık ekipleri, itfaiye, AFAD, AKUT ve diğer arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. 6 gün süren arama çalışmaları sonucunda Faisal Ramzi Alshaikh’in cansız bedeni, dereye düştüğü yerin 1,5 kilometre aşağısında su içinde bulundu.