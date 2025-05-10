Suudi Arabistan Ve BAE, Ateşkes Kararından Memnun

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE’DEN ATEŞKES MEMNUNİYETİ

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Pakistan ve Hindistan arasında sağlanan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) ilettiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı bu konuda bir açıklama yaptı. Suudi Arabistan, “bölgede güvenliğin ve barışın yeniden sağlanmasına” katkı sağlayacağı umuduyla bu ateşkes kararından memnuniyet duyduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, her iki tarafın anlaşma konusunda “sağduyulu ve kontrollü” hareket etmesi gerektiğine de dikkat çekti. Suudi Arabistan, anlaşmazlıkların diyalog ve barışçıl yollarla, iyi komşuluk temelinde çözülmesi için destek sağladığını belirtti.

BAE’DEN GÜVENLİK VE İSTİKRAR VURGUSU

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkesin sağlanmasından dolayı memnuniyetini ifade etti. Bin Zayed, gelişmenin “Güney Asya bölgesinde güvenlik ve istikrarın artırılması” konusuna katkı sağlamasını umduğunu da belirtti. “Her iki ülkenin ve bölgenin yararına olacak şekilde, iki ülkenin kalıcı ateşkese bağlı kalma konusunda kararlı ve sağduyulu davranacağına güveniyorum.” sözlerini kullandı.

ABD BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, Hindistan ile Pakistan arasında ABD’nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmeleri duyurdu. Trump, bu görüşmelerin ardından Hindistan ile Pakistan’ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştığını açıkladı.

HİNDİSTAN’IN PAKİSTAN’A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde gerçekleşen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına misilleme olarak 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hindistan ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefi vurduğunu duyururken, İslamabad yönetimi bu saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin öldüğünü ve 62 kişinin yaralandığını bildirdi. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü öne sürerken, Yeni Delhi yönetimi bu durumu yalanladı.