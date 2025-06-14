Suudi Arabistan Ve Bae, Yüksek Teknoloji Hedefinde

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE’DE YÜKSEK TEKNOLOJİ HEDEFİ

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, ABD’nin uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin kısmen dışında kalmayı başardı. Bu iki Körfez ülkesi, yüksek teknoloji merkezi olma amacını güdüyor. “Made in Saudi Arabia” (Suudi Arabistan Malı) ifadesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ve diğer Asya ülkelerinden gelen mallara yüksek gümrük vergileri getirmesiyle birlikte bölgede artan bir ilgi görüyor. Tarihçi Ellen Wald, geçtiğimiz Nisan ayında “Suudi Arabistan, ABD’nin ihtiyaç duyduğu ürünlerin üreticisi olarak Çin’in yerini almaya çalışmalı” açıklaması yapmıştı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLERİ

Körfez ülkeleri, özellikle Çin, Vietnam ve Tayland gibi rakiplerin Trump’ın yüksek gümrük vergileri nedeniyle zayıfladığı bir dönemde avantajlı bir konumda bulunuyor. Suudi Arabistan ve BAE’ye yaptığı gümrük vergisi zammı sadece yüzde 10 oldu. Her iki ülke de ekonomilerini petrol bağımlılığından kurtarmaya çalışarak yüksek teknolojiye dayalı modern bir üretim sektörüne yöneliyor. BAE, “300 Milyar Operasyonu” adı altında yerel sanayi sektörünün milli gelire katkısını 300 milyar BAE dirhemine (72 milyar euro) çıkarmayı hedefliyor. Öte yandan, Suudi Arabistan “Vizyon 2030” ile yerel üretim ve sanayiyi geliştirme peşinde. Bazı dünya çapındaki teknoloji devleri, Suudi Arabistan’da yeni fabrikalar kurmayı planlıyor.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDEN YATIRIMLAR

Çinli Lenovo, Suudi Arabistan’da bilgisayar ve sunucu montajı için bir fabrika kuruyor. Ayrıca, Suudi devlet destekli Alat şirketi de Japon SoftBank Group ile endüstriyel robotik alanında iş birliği yapıyor. İlgili kaynaklar, Suudi Arabistan’ın Apple’ın iPhone’ları için önemli bir tedarikçi durumundaki Çinli Foxconn ve Dell gibi markalar için bilgisayar ve bilgisayar parçaları üretimi konusunda Tayvanlı Quanta şirketlerine teklif götürdüğünü belirtiyor.

AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR

Katar merkezli Küresel İlişkiler Ortadoğu Konseyi’nden Nadir Kabbani, “Suudi Arabistan, yüksek gümrük tarifelerinden kaçmak veya belirsizliği azaltmak isteyen şirketler için bir merkez olarak konumlanabilir” diyor. Kabbani, Suudi Arabistan’ın büyük doğal kaynaklara, önemli bir iç pazara ve merkezi bir coğrafi konuma sahip olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte, mevcut imalat sanayisi oldukça az gelişmiş durumda ve sadece petrol ve gaz endüstrisi ile sınırlı. Bu alanda Suudi Arabistan, yüksek teknolojili imalat sektöründe Çin, Güney Kore ve diğer ülkelerle rekabet etmek zorunda kalacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Körfez toplumlarında artan yabancı iş gücünün kültürel gerilimlere yol açtığı gözlemleniyor. Bölge, iklim değişikliği nedeniyle ısınma sorunları ile de karşı karşıya. Aynı zamanda, İran ve ABD arasındaki jeopolitik çatışmalar, bölge için önemli riskler oluşturuyor. Suudi Arabistan ve BAE, hızla yeni fabrikalar inşa ediyor ve bu süreçte petrol dışı ekonomik faaliyetlerin milli gelire katkısı artıyor. Ancak yüksek uluslararası gümrük tarifeleri ve olası ticaret savaşları, tüm ilerlemeyi tehlikeye atabilir. Düşük petrol fiyatları nedeniyle Körfez ülkeleri, iddialı planlarını gerçekleştirmek için finansal sıkıntılarla karşılaşıyor.