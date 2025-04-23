Suudi Arabistan Ve Hindistan Görüşmesi Yapıldı

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÖRÜŞME

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ikili iş birliğini artırma yollarını ve bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla bir araya geldi. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın bildirdiğine göre, Veliaht Prens, Cidde’deki Selam Sarayı’nda Hindistan Başbakanı ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, “iki dost ülke arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin yolları” üzerinde duruldu.

BÖLGESEL GELİŞMELER ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Taraflar ayrıca, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmeler ile iki ülkenin menfaatlerini ilgilendiren konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmenin ardından, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Hindistan Başbakanı Modi, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık Konseyi’ne başkanlık etti. Konsey üyeleriyle birlikte gündemdeki konular detaylı bir şekilde ele alındı.