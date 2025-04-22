Suudi Arabistan Ve Hindistan Görüştü

İKİLİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek için yolları tartıştı. Resmi bir görüşme Cidde’deki Selam Sarayı’nda gerçekleşti. Görüşmede, “iki dost ülke arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin yolları” üzerinde duruldu. Bunun yanı sıra taraflar, bölgesel ve uluslararası güncel konularda da görüş alışverişinde bulundu.

STRATEJİK ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANDI

Görüşmenin sonrasında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Hindistan Başbakanı Modi, iki ülke arasında kurulan Stratejik Ortaklık Konseyi’ne başkanlık etti. Konsey üyeleri ile birlikte, gündemlerinde yer alan konular detaylı bir şekilde ele alındı. Bu toplantılar, iki ülkenin menfaatlerini koruma ve geliştirme açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.