Suudi Arabistan Ve Katar, Mali Destek Sağlayacak

SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR’DAN SURİYE’YE MALİ DESTEK

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Şam’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yaptığı basın toplantısında, “Krallık, Katar ile birlikte Suriye’deki devlet çalışanlarına ortak mali destek sağlayacak” dedi. Suudi bakan, mali desteğe dair spesifik detaylar vermedi fakat Suudi Arabistan’ın Suriye’nin yeniden inşası ve ekonomik toparlanma sürecinde önemli destekçilerden biri olmaya devam edeceğini belirtti.

İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

Faysal bin Ferhan, Şam’a ekonomiden sorumlu yüksek bir heyetle geldiğini açıklarken, “Suriyeli muhataplarla çeşitli alanlardaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik görüşmeler yapılacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca basın toplantısının ardından ziyaret ettiği Emevi Camii’nde Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile namaz kıldığı bilgisi verildi.

DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Bakan Faysal bin Ferhan’ın Şam’daki temasları çerçevesinde Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldiği belirtildi. Bu toplantıda, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme yolları üzerine tartışmalar gerçekleştirildi.