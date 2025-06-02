Suudi Arabistan Ve Suriye Görüşmeleri Yapıldı

GÖRÜŞME VE İŞBİRLİĞİ YOLLARI

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdülaziz bin Suud ile Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yollarını görmek için Cidde’de bir araya geldi. İçişleri Bakanı bin Suud, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, bu görüşmenin “Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın talimatları doğrultusunda deneyim aktarımı yapıp, tam destek sunarak Suriye halkının istikrar ve güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmak amacıyla” yapıldığını belirtti.

İŞBİRLİĞİNİN ARTIRILMASI

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, görüşmenin odak noktasının iki ülke arasındaki işbirliğini artırmak olduğu bilgisini aktardı. Toplantıya her iki taraftan üst düzey yetkililerin katıldığı belirtilerek, yapılan görüşmenin fotoğrafları da yayımlandı.

DESTEK ZİYARETİ VE MALİ YARDIM

Cumartesi günü, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, üst düzey bir ekonomi heyeti ile birlikte Suriye’nin başkenti Şam’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette, Katar ile işbirliği yaparak Suriye’deki kamu çalışanlarına ortak mali destek vereceklerine dair açıklama yapıldığı bildirildi.