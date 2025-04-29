Suudi Arabistan Ve Umman Görüşme Yaptı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi üzerine görüşmelerde bulundu. Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan resmi açıklamaya göre, Suudi Bakan Bin Ferhan, Umman’ın başkenti Maksat’da mevkidaşı Busaidi ile bir araya geldi. İki bakan, ilişkilerin yanı sıra, uluslararası ve bölgesel sorunların siyasi ile diplomatik yollarla çözümü hakkında fikir alışverişinde bulundu.

GÜVENLİK VE İSTİKRAR VURGUSU

Görüşmede bakanlar, bölge güvenliğinin ve istikrarının artırılmasına, sürdürülebilir kalkınma çabalarının desteklenmesine ve ortak iş birliği ile koordinasyonun artırılmasına dikkat çekti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanların dostluk ilişkilerini ve bu ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi için yolları ele aldığı aktarıldı. Ayrıca, bakan Bin Ferhan, Umman ziyareti öncesi İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ikili ilişkiler ve uluslararası meseleler üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

İRAN ABD GÖRÜŞMELERİNE DEĞİNİLDİ

Erakçi, görüşmesinde Suudi mevkidaşına İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin güncel durumu hakkında bilgi verdi. Görüşmede, İsrail’in bölgedeki eylemleri ve Lübnan’a yönelik saldırıları üzerine uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekliliği vurgulandı. İran ile ABD arasındaki müzakere süreci, 2018 yılında ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e dolaylı müzakereler için bir mektup göndermişti.

DOLAYLI MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Mektuba karşılık veren İran, Umman üzerinden bir yanıt vermişti. Tahran ile Washington, bu mektup sürecinin ardından, önce Umman’da 12 Nisan’da daha sonra 19 Nisan’da Roma’da dolaylı görüşmeler gerçekleştirmişti. Her iki taraf da müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı. 26 Nisan’da Umman’ın başkenti Muskat’ta, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi’nin aracılığıyla teknik ve diplomatik görüşmelerin üçüncü turu yapılmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, iki ülke yetkilileri arasındaki bir sonraki dolaylı görüşmelerin 3 Mayıs’ta gerçekleşeceğini duyurdu.