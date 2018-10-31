Veliaht prens değişecek

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma devam ederken Arabistan’dan çarpıcı bir iddia geldi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in uzun yıllar İngiltere’de sürgünde bulunan üvey kardeşi Prens Ahmad bin Abdulaziz, ülkesine döndü.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in uzun yıllar İngiltere’de sürgünde bulunan üvey kardeşi Prens Ahmad bin Abdulaziz, İngiltere ve ABD’nin güvenlik garantisiyle Suudi Arabistan’a geri döndü. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekimde Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesi ve Veliaht Prens Muhammed bin Faysal’ın hedef haline gelmesinin ardından, Prens Ahmet bin Abdülaziz’in yeni veliaht olmasının veya bir veliaht tespitinde yardımcı olmasının beklendiği kaydedildi.

Prens Ahmet’e yakın bir kaynağın Arapça yayın yapan Middle East Eye muhabirine, “Prens ve ailenin diğer mensuplarının Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın artık zehirli bir hal aldığını anladı” dediği aktarıldı. Aynı kaynağın, Prens Ahmet’in kraliyetteki yeni düzenlemede yer alacağı veya alternatif Veliaht’ın seçiminde yardımcı olacağını belirtti.

TRT