Suudi Arabistan’da flaş değişiklik

Suudi Arabistan'da Dışişleri Bakanı ve bazı yöneticilerin değiştirileceği öğrenildi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın vahşice öldürülmesi sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelen Suudi Arabistan’da önemli bir değişiklik meydana geldi.

Suudi Arabistan Kralı Selman, başta Dışişleri Bakanı olmak üzere ülkedeki yöneticileri değiştirme kararı aldı

Suudi Arabistan’daki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra bırakılan eski Maliye Bakanı İbrahim el Assaf, Adil Cübeyr’in yerine Dışişleri Bakanı olarak getirilirken, Abdullah Bin Bandar Bin Abdulaziz de Yeni Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atandı.

Kral Selman, Turki Shabana’yı Medya Bakanı olarak görevlendirdi. Ayrıca yeni bir güvenlik ve siyaset konseyi kurulması emri verildi.

TRT