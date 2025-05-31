Suudi Arabistanlı Çocuk Düz Derenin İçinde Aranıyor

SUUDİ ARABİSTAN UYRUKLU ÇOCUĞUNUN KAYBOLUŞU

Trabzon’un Çaykara ilçesi Uzungöl’de meydana gelen olayda, 26 Mayıs’ta su içmek isterken Haldizen Deresi’ne düşen Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh için arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor. Ailesiyle birlikte Uzungöl’e gezen Faisal, derenin kenarında su içmeye çalışırken dengesini kaybedip suya düştü.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Faisal’ın babası Abdülgani Ramzi Alshaikh, çocuğunun düştüğünü fark ettikten sonra hemen suya atladı. Ancak, derenin debisi yüksek ve akıntısı güçlü olduğu için baba, zor anlar yaşadı ve güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. Olayın ardından bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi.

İNSAN GÜCÜ VE EKİPMANLA ARAMA ESNASI

6 gün süren arama çalışmalarında henüz bir sonuç elde edilemedi. Bu çalışmalar, iş makineleri dahil 100’e yakın personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Ekipler, çocuğu bulmak için yoğun çaba gösteriyor.