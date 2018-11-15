Suudi Dışişleri’nden Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan Bakanı, Başkonsolosluk binasında öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne dair açıklama yaptı ve büyük bir hata olarak gördüklerini bildirdi.

Suudi Dışişleri Bakanı sözlerine şöyle devam etti: “Kaşıkçı olayının siyasileştirilmesi ve Suudi Arabistan’ın içişlerine müdahale çabalarını reddediyoruz. Baştan beri dediğimiz gibi Kaşıkçı cinayetiyle ilgisi olan herkes yargılanacaktır. Cinayetle ilgili hala cevaplanması gereken sorular var. Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayeti gibi davalara bakabilecek bağımsız hukuk sistemine sahiptir. Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta onu bir ekibin bekleyip beklemediğinden haberdar olduğu konusunda bir fikrimiz yok. Krallığımız bir daha buna benzer bir olayın yaşanmaması için gerekli önlemleri almıştır. Çözüme ulaşmanın en iyi yolu iş birliğidir. Türkiye’nin, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasını sağlayacak her türlü bilgiyi bizimle paylaşacağını umuyoruz.”

Suudi Bakan yaptırımlarla ilgili şu sözleri söyledi: “Kaşıkçı cinayetinden sorumlu bireylere ve kurumlara yaptırım uygulama arasında fark var.”

TRT