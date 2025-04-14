Suudi Havayolu, Üç Büyük’e Talip

SUUDİ HAVAYOLLARINDAN ŞAŞIRTAN TEKLİF

Süper Lig’in önde gelen kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Suudi havayolu şirketi Saudia Group’un, bu kulüplere talip olduğu ve detaylı rapor isteğinde bulunduğu bildirildi. Bu durum, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Arap yatırımcılara satılma ihtimalini gündeme getiriyor.

FENERBAHÇE’DEN YATIRIMCI AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Futbol A.Ş.’deki sahip olduğu hisselerinin yüzde 4.8’ini (12 milyon adet) yabancı bir yatırımcıya sattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Fenerbahçemiz kulüp menfaatlerimiz doğrultusunda önemli bir finansal adım attı. Bu doğrultuda kulübümüz, Futbol A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ni temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payı, hisse başı 46,10 TL fiyatla yabancı kurumsal bir yatırımcıya özel emir yoluyla satıldı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Gerçekleştirilen bu işlem, kulübümüzün finansal yapısını güçlendirme ve sürdürülebilir büyüme stratejileri çerçevesinde planlanmış olup, kulübümüzün Fenerbahçe Futbol A.Ş.’deki pay oranı bu satış sonrası %62,27 olmuştur. Kulübümüz, hisse satışından elde ettiği gelirle Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan borçların kapatılması yolunda önemli bir adım atmış olup, her zaman olduğu gibi bu süreçte de şeffaflık ilkesinden ödün vermeksizin yatırımcılarına ve camiamıza bilgi sunmaya devam edecektir.” denildi.