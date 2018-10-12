İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kayıplara karışan gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi heyet Ankara’ya geldi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nun rezidansına beyaz önlüklü bir kişi geldi. Konsolosluk aracından inen bu kişinin elinde bir çanta bulunduğu görüldü. AA Soruşturmayla ilgili Suudi Arabistan’dan bir heyetin İstanbul’a geldiğini duyurdu.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, 2 Ekim’de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha dışarı çıkmadığı Suudi Arabistan’ın Levent’teki İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş sürüyor.

Polis bariyerleriyle etrafı çevrilen başkonsolosluk binasına bazı yetkililer araçlarıyla giriş yaparken, bina önünde yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun canlı yayınları ve bekleyişleri devam ediyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nun rezidansına bu saatlerinde beyaz önlüklü bir kişi geldi.

Konsolosluk aracından inen bu kişinin elinde bir çanta bulunduğu görüldü.

Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gittikten sonra bir daha bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Cmeal Kaşıkçı’nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndan bir daha dışarıya çıkmadığı teyit edildi.

Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul’a gelen 15 Suudi vatandaşının görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Aralarında Suudi Arabistan’da Adli Tıp Başkanı’nın da bulunduğu bu kişilerin daha sonra geri döndükleri belirlenmişti.

NTV