Suudi heyet konuta geldi

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girişinin ardından kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı için kente gelen Suudi heyet, konsolosluğa ait konuta geldi.

Suudi heyet inceleme yapmak üzere Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konutuna geldi. 6 araçla gelen ekip konuta girdi.

Kısa süre içerisinde terörle mücadele, asayip ve olay yeri inceleme ekiplerinin de konsolosluk konutuna ulaşması bekleniyor. Konutta, Başkonsolosluk binasında yapılan incelemeye benzer bir inceleme yapılması bekleniyor.

TRT