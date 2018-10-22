Suudi Kraliyet ailesinden Kaşıkçı mesajı

Başkonsolosluk binasında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Suudi Arabistan Kraliyet ailesinden başsağlığı mesajı geldi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA’ya göre, Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salah’ı telefonla arayarak taziyede bulundu. Kral Selman ve Prens Bin Selman, Salah’la ayrı ayrı gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Kaşıkçı ailesine ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerini iletirken, Salah da onlara teşekkür etti.