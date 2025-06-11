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Suudi Prens’in Yatı Fethiye’de!

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SUUDİ ARABİSTAN PRENSİ’nin LÜKS YATI FETHİYE’DE

Suudi Arabistan Prensi Mukrin bin Abdülaziz’e ait olan ultra lüks yat Solandge, Fethiye İskelesi’ne demir attı. ‘Malta’ bayraklı ve 85 metre uzunluğundaki yat için İzmir Aliağa’dan 6 TIR’la getirilen 140 ton akaryakıt, karadan ikmal edildi. Solandge’nin yakıt ikmalinin ardından Göcek koylarına hareket edeceği öğreniliyor.

HAFTALIK KİRA BEDELİ 1 MİLYON 150 BİN EURO

Haftalık kira bedeli 1 milyon 150 bin euro olan yatın içinde masaj odası, tam donanımlı SPA merkezi, geniş yüzme havuzu, dans pisti, açık hava sineması, bar, VIP süitler, 12 kişilik konaklama kapasitesine sahip lüks kabinler ve 29 kişilik mürettebat bulunuyor. Solandge ayrıca misafirlerine plaj kulübü, spor salonu, sauna, buhar odası gibi birçok olanak sunuyor.

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