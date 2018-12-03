Suudi Prens tura çıktı

Başkonsoloslukta vahşi bir cinayete giden Cemal Kaşıkçı olayı ile tepki çeken Veliaht Prens Muhammed bin Selman Cezayir’e ziyaret gerçekleştirdi.

Veliaht olarak atanmasının ardından Cezayir’i ilk kez ziyaret eden MBS’yi başkentteki Cezayir Houari Boumediene Havalimanı’nda Başbakan Ahmed Uyahya ve bazı kabine üyeleri karşıladı.

Cezayir resmi radyosunun haberine göre, MBS Cezayirli yetkililerle iki ülke arasında iş birliği, petrol piyasasındaki gelişmeler ve Arap dünyasını ilgilendiren bazı konuları görüşecek.

Cezayir resmi haber ajansı APS’ye göre, iki ülkenin akaryakıt, petrokimya, tarım, sanayi, turizm, bilgi ekonomisi gibi Cezayir hükümetinin yatırımı desteklediği sektörlerde ortaklık kurulması amaçlanıyor.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ziyaretin iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik ilişkileri çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, ziyaretin geçen nisan ayında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 13. Ortak Komisyon toplantılarında yapılan çalışmalara hız vereceği vurgulandı.

ZİYARET “ZAMANSIZ” OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Öte yandan Veliaht Prens’in ziyareti ülkedeki birçok çevrelerce eleştirilere neden oldu. Bazı siyasi parti ve kişilerin eleştirilerinde uluslararası toplumda Kaşıkçı cinayetine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir sırada gerçekleşmesi nedeniyle ziyaret “zamansız” olarak nitelendirildi.

Veliaht Prens, 22 Kasım’da Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk yurt dışı turuna çıkmış ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır, Tunus, Arjantin’i ziyaret etmiş ve son olarak da Moritanya’ya gitmişti.

TRT