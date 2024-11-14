Suudi Varlık Fonu Hisse Satışlarını Artırdı

PIF’IN SATIŞIYLA NAKİT TOPLAMA ÇABALARI

PIF (Kamu Yatırım Fonu), son olarak Suudi Telekom’daki hisse oranının yüzde 2’sine karşılık gelen paylarını satışa çıkardı. Fon, daha önce de Nintendo’daki paylarında benzer bir satış kararına gitmişti. Suudi Arabistan’ın varlık fonu, hükümetin ekonomik dönüşüm planı çerçevesinde nakit toplama çabalarının bir parçası olarak, krallığın cep telefonu operatöründeki hissesinin bir kısmını yaklaşık 1 milyar dolara sattı.

HİSSE SATIŞ DETAYLARI

Fon, Suudi Telekom Co.’daki yüzde 2’lik hisseyi, hisse başına 38,6 riyal (10,27 dolar) fiyatla sattı. Bu satış işlemi, Çarşamba günü kapanış fiyatı olan 41,1 riyale kıyasla yüzde 6’lık bir iskonto ile gerçekleşti. PIF, petrol bağımlı ekonomiyi çeşitlendirmeyi hedefleyen Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 programını uygulamaktan sorumlu ana kuruluş olarak öne çıkıyor.

DİĞER YATIRIMLAR VE GEÇMİŞTEKİ SATIŞLAR

Bu yılın başlarında, Suudi hükümeti petrol devi Aramco’daki hisselerinin bir kısmını yaklaşık 12,4 milyar dolara satmıştı. Varlık fonunun, Suudi Telekom’un yanı sıra Suudi Elektrik ve kamu hizmetleri şirketi ACWA Power gibi birçok sektördeki şirketlerde de çeşitli yatırımları bulunuyor.

Kaynak: BloombergHT