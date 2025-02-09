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Suudi Yetkiliden Trump’a İsrail Eleştirisi

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TRUMP’IN POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Suudi Arabistan’ın Ukaz gazetesinde kaleme alınan yazıda Sadun, ABD Başkanı Trump’ın Filistinlilerin Gazze’den üçüncü ülkelere zorla sürülmesini öneren Orta Doğu politikalarını eleştiriyor. Sadun, Trump’ın bu politikalarını “dikkatsiz, uzman tavsiyesinden ve diyalogdan uzak; tek taraflı” olarak değerlendiriyor. Ayrıca, “Siyonistler ve müttefiklerinin Suudi liderliğini, basın baskısı ve siyasi manevralarla manipüle edemeyeceğini” vurguluyor.

GAZZE’DEKİ FİLİSTİNLİLERİN DURUMU

Sadun, Trump’ın Gazze’deki Filistinlilerin Arap ülkelerine sürülmesini öneren teklifini de sert bir şekilde eleştiriyor. Bu konudaki görüşlerini ifade ederken, Filistinlilerin haklarına ve onurlarına sahip çıkmanın önemine dikkat çekiyor. “Sürülme teklifine karşı çıkan Sadun, bu düşüncenin yanıltıcı olduğunu” belirtiyor.

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